Als Paul Schockemöhle Totilas das erste Mal in seinem Leben sah, hat er gedacht: „So ein Pferd will ich auch mal haben.“ Im Sommer 2009 war das, Europameisterschaft in Windsor, England. Totilas gewann mit seinem Reiter Edward Gal die Goldmedaille in Einzel- und Mannschaftswertung, und Schockemöhle begann, sich zu überlegen, wie er wohl an Totilas rankommen könnte.