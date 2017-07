Schmaler Grat beim Großen Preis

Die Sieger im Großen Preis von Aachen seit 2000

2000 Otto Becker (GER) Cento

2001 Jeroen Dubbeldam (NED) De Sjiem

2002 Ludger Beerbaum (GER) Goldfever

2003 Ludger Beerbaum (GER) Goldfever

2004 Markus Fuchs (SUI) Tinka‘s Boy

2005 M. Michaels-Beerbaum (GER) Shutterfly

2006 Marcus Ehning (GER) Küchengirl

2007 Beezie Madden (USA) Authentic

2008 Albert Zoer (NED) Sam

2009 Denis Lynch (IRL) Lantinus

2010 Eric Lamaze (CAN) Hickstead

2011 Janne Friederike Meyer (GER) Lambrasco

2012 Michael Whitaker (GBR) Amai

2013 Nick Skelton (GBR) Big Star

2014 Christian Ahlmann (GER) Codex One

2015 Scott Brash (GBR) Hello Sanctos

2016 Philip Weishaupt (GER) Convall



2017 ???