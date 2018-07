Marcus Ehning sorgt als Schlussreiter für den Sieg der deutschen Equipe

Auszeichnung als sehr fairer Sportsmann

Marcus Ehning ist nicht nur ein erfolgreicher Reiter, den viele Beobachter als guten Stilisten sehen, der Westfale gilt auch als sehr fairer Sportler. 2008 erhielt der 44-Jährige aus der Hand von Hans Günter Winkler die Fair-Play-Trophäe.

Beim Best of Champions, einem Wettbewerb mit Pferdewechsel beim CHIO, hatte sein For Germany unter allen drei Konkurrenten verweigert. Ehning ritt daraufhin als letzter Starter absichtlich am letzten Hindernis vorbei, um Fehlerpunkte zu sammeln und verzichtete auf den Start im anschließenden Stechen.