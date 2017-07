Madame Huppert, die Ferres und ein vermisstes Königspaar

Aachen. Wo ist eigentlich das niederländische Königspaar? So weit hätten es Willem-Alexander und seine Frau Máxima ja nicht gehabt bis nach Aachen. Offiziell gibt es dazu keine Verlautbarung. Die Familie weilt wohl im Sommerurlaub. Wo genau? Auch dazu gibt es keine Angaben. Stattdessen hat das Königshaus Prinzessin Margarita, eine Nichte der ehemaligen Königin Beatrix, zur Eröffnungsfeier in die Soers geschickt.

Nun gut. An diesem Tag müssen wohl andere Prominente für die Medien im Blitzlichtgewitter herhalten.

Eine Französin zum Beispiel. Isabelle Huppert – das ist „Madame Bovary“, das ist die Bordellbesitzerin in „Heaven’s Gate“, die Engelmacherin in Claude Chabrols „Eine Frauensache“ und zuletzt auch „Elle“ im gleichnamigen Film von Paul Verhoeven.

Eine Ausnahmeschauspielerin, eine Galionsfigur des französischen Kinos, sie verkörpert an diesem Abend ein bisschen Cannes und Côte d’Azur in der Aachener Soers. Dementsprechend klicken die Fotoapparate als sie über den Roten Teppich der Media-Night läuft.

Isabelle Huppert, 64, im rosa Hosenanzug, mit kleiner Handtasche am Arm und goldenen Kreolen an den Ohren, gibt sich schüchtern. „Klar, ich mag Pferde“, sagt sie ein wenig zurückhaltend auf die unvermeidlichen Fragen der Reporter. Auf so einem Event sei sie aber noch nie gewesen. „Ich freue mich heute, Neues zu entdecken.“ Dann verschwindet sie mit Lambertz-Chef Hermann Bühlbecker im Wust der großen Gästeschar.

Veronica Ferres ist da schon ein wenig nahbarer. Der CHIO und Deutschlands Vorzeigeschauspielerin? Das scheint zu passen! Ferres, 52, ist eine ausgewiesene Pferdenärrin. „Mein Onkel hatte einen Reitstall bei uns gegenüber. Ich konnte gerade laufen, da saß ich schon auf dem Pferd“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Noch vor dem Auftritt auf dem Roten Teppich hat sie den Stallungen einen Besuch abgestattet. Zusammen mit Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth. „Ich bin froh, das erleben zu dürfen“, sagt sie. Überhaupt macht die Ferres einen rundum bescheidenen und bodenständigen Eindruck. Kein Interview, das sie nicht geben mag, keine Kamera, für die sie nicht noch ein Lächeln übrig hätte.

Und während im Hintergrund Ex-Fußballgrößen wie Klaus Fischer oder Uli Stein fast unbemerkt an den Fotografen vorbeiziehen, Papa Klum die Treppen hochstolpert, und Ex-„Hobbythek“-Moderator Jean Pütz auf der Suche nach Ansprechpartnern eine zweite Runde über den Roten Teppich dreht, plaudert Ferres munter weiter. „Ich war ja in der Nähe“, sagt sie. „Da hab ich mich eben ins Auto gesetzt und bin hergekommen.“

Bei Frankfurt dreht sie gerade einen Taunus-Krimi für das ZDF. Ihr erster Besuch in Aachen ist es indes nicht: „Ich war schon mal hier – aber das ist ewig her.“ Ein nächster Besuch wird sicherlich schneller folgen. Jedenfalls sicherlich eher als der des niederländischen Königspaars.