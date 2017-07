Aachen. Im Rahmen des CHIO 2017 interviewt Bernd Mathieu, Chefredakteur der Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten, täglich fünf Minuten einen ganz besonderen Gast. Der vierte Gast ist einer der Stimmen des CHIO-Geländes. Stadionsprecher Arnaud Petit hat einen ganz besonderen Blick auf das Geschehen.

Video CHIO 5: Stadionsprecher Petit über Spontanität und das Aachener Publikum

„Der, der eine große Klappe hat, soll ans Mikrofon.“ Genau deswegen ist der Luxemburger seit 2007 in der Soers aktiv und unterhält Tausende Besucher mit seiner Stimme. Wie genau er zu dem Job gekommen ist und was das Besondere am fachkundigen Aachener Publikum ist, verrät der 35-Jährige im Video.