„CHIO 5“: Belgiens Nationaltrainer Peter Weinberg im Video-Interview

Aachen. Im Rahmen des CHIO 2017 interviewt Bernd Mathieu, Chefredakteur der Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten, täglich fünf Minuten einen ganz besonderen Gast. Im dritten Teil hat er den Nationaltrainer der belgischen Springreiter, Peter Weinberg, getroffen.

Video CHIO 5: Peter Weinberg über seine Rolle als Coach der Belgier

Zum Jahresbeginn folgte der Herzogenrathter auf Dirk Demersman. Trotz seiner 25 Jahre in der deutschen Spitze des Pferdesports mit 40 bestrittenen Nationenpreisen und jahrelangem Engagement als Assistenztrainer von Herbert Meier bei der deutschen Mannschaft, galt er als Außenseiter. Bekommen hat er den Job aber dennoch und ist jetzt für die belgische Equipe verantwortlich.

Sein Ziel beim diesjährigen CHIO? „Wenn man in Aachen beim Nationenpreis, in dem acht Equipen an den Start gehen, unter die ersten vier kommt, dann ist das schon ein sehr guter Erfolg.“