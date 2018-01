Aachen - CHIO 2018: Termine und Programm

Aachen.

In Aachen trifft auch im Jahr 2018 wieder weltklasse Pferdesport auf eine ganz besondere Atmosphäre in der Soers: Vom 13. bis zum 22. Juli 2018 werden beim offiziellen Turnier der Bundesrepublik Deutschland wieder alle fünf Nationenpreise in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren ausgetragen.