Springreiterische Großtaten

Alle sportlichen Erfolge von Alwin Schockemöhle aufzuzählen, hieße, diese Seite eng bedruckt von oben bis unten vollzuschreiben. Nur ein kurzer Überblick über seine Großtaten im Springreiten:

Olympisches Gold 1960 in Rom (Mannschaft) und 1976 in Montreal (Einzel). Silber in Montreal (Mannschaft), Bronze 1968 in Mexiko-Stadt (Mannschaft). Europameister 1975, Sieger im Großen Preis von Aachen 1962, 1968 und 1969, Sieger im Hamburger Springderby 1957, 1969 und 1971.