Mönchengladbach.

Wenn es denn so einfach wäre: Nach deftigen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga ist es ein fast üblicher Reflex – Wiedergutmachung ist angesagt. Das wird auch rund um den Borussia-Park derzeit postuliert. Borussia Mönchengladbach hat in Dortmund 1:6 verloren.