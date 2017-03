Weinzierl sauer über Fahrlässigkeit in Minuten

Schalkes Trainer Markus Weinzierl beschränkte seine Kritik auf zwölf Minuten: „Von der 64. bis zur 76. Minute verlieren wir das Spiel. Wir machen Dinge, über die wir gesprochen haben. Das darf man sich gegen eine gute Borussia nicht erlauben. Das war fahrlässig.“

Manager Christian Heidel traf die Nie-derlage gegen den Konkurrenten im Kampf um den Anschluss an die Europa-League-Plätze heftig: „Das war ein Big-Point-Spiel.“ Trost kam ausgerechnet von Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking: „Was wir heute gezeigt haben, kann Schalke auch.“ Die Chancen dazu besitzt Königsblau noch zwei Mal: an den kommenden Donnerstagen in der Europa League.