Mönchengladbach.

Was macht man mit so einem Spiel? Nun, für Dieter Hecking ist das relativ klar: Borussia Mönchengladbachs Trainer muss versuchen, seine Spieler nach dem unglücklichen Elfmeter-Aus im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt bis zur Bundesliga-Partie am Samstag in Mainz wieder aufzurichten. Das dürfte schwierig genug sein.