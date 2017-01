Leverkusen.

Am Freitagvormittag huschte ein junger, schlanker Mann durch die Flure der Bay–Arena. Leon Bailey, 19-jähriges Stürmertalent und aktuell beim KRC Genk unter Vertrag, war angereist zum medizinischen Check – um anschließend einen langfristigen Kontrakt in Leverkusen zu unterzeichnen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er für uns spielen wird, ist also nicht gering“, frohlockte Bayer-Coach Roger Schmidt – am Tag vor dem Duell gegen Nachbar Gladbach, der ebenfalls ein Auge auf den europaweit begehrten Jamaikaner geworfen hatte.