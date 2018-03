Mönchengladbach - Sturmbulle Bobadilla als Gladbachs neuer Hoffnungsträger

Heckings Urteil: „Bremen ist viel Kruse“

Dieter Hecking kennt Max Kruse aus Wolfsburger Zeiten, in Gladbach haben sie ihn während seiner zweijährigen Schaffensperiode schätzen gelernt. Und so kann Gladbachs Trainer urteilen: „Bremen ist viel Kruse. Er führt die Mannschaft, ist sehr viel unterwegs, ist torgefährlich und reißt mit.“ Gegen den FC Kruse muss Hecking weiter auf Raffael verzichten. Und wegen des Siegs in Hannover ist anzunehmen, dass seine Startelf auch gegen Werder beginnt.

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Oxford, Ginter, Vestergaard, Elvedi - Hofmann, Kramer, Zakaria, Hazard - Bobadilla, Stindl