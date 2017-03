Für Benedikt Höwedes ist Ajax „ein geiles Los“

„Es war ein super Fußball-Abend. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, weil sie große Moral bewiesen hat. Da sind viele Mannschaften tot, wenn sie hier 0:2 zurückliegen“, lobte Schalkes Trainer Markus Weinzierl, der nun auf eine erfolgreiche Fortsetzung in den Viertelfinalspielen am 13. und 20. April hofft. Unmöglich ist das nicht, denn der Gegner in der Runde der letzten Acht ist Ajax Amsterdam.

Wie die Auslosung in Nyon ergab, hat Schalke gegen den Rekordmeister aus dem Nachbarland im Rückspiel Heimrecht. „Das ist ein gutes Los, ein großer Name und eine gute Mannschaft“, fasste Weinzierl zusammen. Die Reaktion von Benedikt Höwedes fiel euphorischer aus. „Das ist ein geiles Los. Ajax ist ein sportlich reizvoller Gegner, zudem ist die Anreise einfach zu bewältigen. Das ist sehr gut für unsere Fans.“