Bonhof nach Herz-OP auf Weg der Besserung

Rainer Bonhof befindet sich nach einer kleinen Herz-Operation wieder auf dem Weg der Besserung. Gladbachs Vizepräsident hatte sich am Dienstag, einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, völlig überraschend einem Eingriff unterzogen. Es sei ein ambulanter Mini-Eingriff gewesen, sagte ein Sprecher. Bonhof habe sich nach Schmerzen in der Brust untersuchen lassen. Der 65-Jährige konnte das Krankenhaus am Donnerstag nach weiteren Untersuchungen bereits wieder verlassen. (dpa)