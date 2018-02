Mönchengladbach - Kann Raffael in einem „Drecksspiel“ helfen?

Mönchengladbach.

Eine Serie zu starten, heißt seit geraumer Zeit in Mönchengladbach die Devise, um wieder in den „Flow“ wie in der Mitte der Hinrunde zu kommen. Dieses Ansinnen von Trainer Dieter Hecking müssen die Borussen falsch verstanden haben: Mit dem 0:1 zu Hause gegen RB Leipzig kassierten sie nach der Frankfurt-Pleite die zweite Niederlage in Folge.