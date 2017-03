Hamburg.

Natürlich waren die vielen Spiele ein Thema nach Borussia Mönchengladbachs 1:2-Niederlage beim Hamburger SV. Das Team von Trainer Dieter Hecking kämpft in der Bundesliga um den Anschluss an die internationalen Startplätze, steht im Halbfinale des DFB-Pokals und holte in der vergangenen Woche ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Schalke 04.