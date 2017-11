Mönchengladbach.

Mia san mia – dieses Gefühl hat der FC Bayern verinnerlicht. Auch auf fremden Plätzen in der Fußball-Bundesliga. Da wunderte_SSRqs wenig, wenn der Klubvorstand diese Brustschwell- Attitüde auch auf andere Bereiche überträgt – ebenfalls in der Fremde. Wie im Borussia-Park, wo die Münchner mit dem 1:2 ihre erste Niederlage unter Jupp Heynckes in dieser Saison hinnehmen mussten.