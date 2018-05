Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat den englischen Jugendnationalspieler Keanan Bennetts von dem Verein Tottenham Hotspur verpflichtet. Der Vertrag des 19-jährigen Außenbahnspieler gilt bis zum Jahr 2022.

„Keanan kann in der Offensive mehrere Positionen spielen, in dieser Saison ist er für Tottenham in der Premier League 2 und in der UEFA Youth League zum Einsatz gekommen“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. „Wir trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu und freuen uns, dass er sich für Borussia entschieden hat.“