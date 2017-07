Mönchengladbach.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht seinen U20-Nationalspieler Tsiy William Ndenge für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Roda JC Kerkrade. Dies teilte der Club am Freitag mit. Ndenge spielt seit 2013 bei den Borussen, kam bislang in der Bundesliga aber noch nicht zum Einsatz.