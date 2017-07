Rottach-Egern.

Zum sechsten Mal in Folge bezogen die Gladbacher Borussen ihr Sommertrainingslager in Rottach-Egern. Örtlichkeiten und Abläufe waren bestens bekannt, auch das Wetter am Tegernsee spielte wieder mit. Für den emotionalen Höhepunkt der Woche sorgte jemand, der vier dieser sechs Aufenthalte der Borussen mitgestaltet hat, bevor er im September 2015 fluchtartig aus Mönchengladbach türmte: Ex-Trainer Lucien Favre.