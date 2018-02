Mönchengladbach - Dieter Hecking und die Borussia-Rätsel

Ohne Wendt, Raffael und Sommer gegen Leipzig

Das Hilfsargument, nach dem Versuch in Frankfurt auch am Samstag gegen RB Leipzig (18.30) auf eine Dreierkette zu setzen, ist ein schmerzhaftes: Oscar Wendt, der einzige Spezialist als linker Außenverteidiger in einer Viererkette, fällt mit aufgeschlitztem Oberschenkel aus.

Die vorgerückte Mittelfeldposition könnte auf der Seite Rückkehrer Reece Oxford übernehmen, wenn Dieter Hecking Vincenzo Grifo (noch) nicht zutraut, diese Flanke angesichts der zu erwartenden Angriffswucht der Leipziger dicht zu machen. Man wolle „mit aller Macht“ gewinnen, sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Gladbach ebenfalls, auch wenn Raffael erneut fehlt.

Voraussichtliche Aufstellung: Sippel - Elvedi, Ginter, Vestergaard - Herrmann, Kramer, Zakaria, Cuisance, Oxford - Stindl, Hazard