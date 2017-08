Hecking hat Bobadilla in der Hinterhand

Gladbachs Trainer Dieter Hecking legt einen Finger in eine FC-Wunde: „Natürlich hat der Weggang von Modeste, der in der Vorsaison 25 Tore erzielt hat, ein Loch gerissen. Aber die Kölner haben auch schon in der letzten Saison beweisen, dass sie auch ohne ihn Spiele gewinnen können.“

Löcher reißen kann auch Raúl Bobadilla. Kein schlechtes Gefühl für einen Coach, einen Stürmer in der Hinterhand zu haben, der nicht nur anders als sein offensives Personal ist, sondern dem im Gladbach-Dress gegen Köln insgesamt bereits drei Treffer plus ein Assist gelungen sind.

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Traoré, Hazard - Stindl, Raffael