Leverkusen.

Dieter Hecking hatte genau hingehört, als die Gladbacher Spieler über seinen Anteil am sonnabendlichen Erweckungserlebnis in der BayArena sprachen. Der neue Übungsleiter, seit Anfang Januar im Amt, kam nach dem ersten Auswärtssieg der in der Fremde zuvor lammfrommen Borussen erwartungsgemäß gut weg.