Mönchengladbach - Bodenständigkeit statt Glitzersteinchen: Matthias Ginter im Interview

Die „Matthias-Ginter-Stiftung“

Der Besuch der Freiburger Kinder-Klinik und seine Folgen Es war noch zu seiner Dortmunder Zeit, als Matthias Ginter zur Weihnachtszeit mit seiner jetzigen Ehefrau Christina Raphaella zum BVB-Shop fuhr und groß einkaufte: Fan-Artikel für die Kinder in der Kinder- und Jugendklinik in Freiburg.

Als sie die kleinen Patienten beschenkt hatten und vor dem Krankenhaus standen, beschlich sie ein mulmiges Gefühl. „Eigentlich wollten wir erst nach meinem Karriereende eine Organisation ins Leben rufen, um mich dieser Arbeit intensiv widmen zu können“, erklärt Ginter. Aber an diesem Tag war klar: „So lange konnten wir nicht mehr warten. Wir wollten jetzt schon was zurückgeben an die, die es besonders nötig haben.“

Und so gründete er gemeinsam mit seiner damaligen Verlobten die „Matthias-Ginter-Stiftung“, um hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Die Modernisierung des Uni-Klinikums ist das erste Projekt.