Aachen.

Die Serie hielt, für Alemannia Aachen war das 1:1 gegen Verl das achte Spiel in Folge ohne Niederlage in der Fußball-Regionalliga. Aber zufrieden war niemand mit dem Ergebnis, zu zerzaust war die erste Halbzeit der Aachener gewesen, und am Ende gab es noch einen Platzverweis.