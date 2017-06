Aachen.

Damals haben sie sich knapp verpasst am Tivoli. Am Silvestertag 2015 wurde Fuat Kilic eingestellt von Alexander Klitzpera, ein paar Tage später suspendierte Alemannias Ex-Manager die Spieler Frederic Löhe, Bastian Müller und Peter Hackenberg, weil er sie als Rädelsführer in der turbulenten Hinrunde ausmachte. Der neue Trainer war in die Entscheidung nicht eingebunden.