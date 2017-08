Köln.

Wenn man die Gelegenheit gehabt hätte, das Stadion am Höhenberg aus der Luft zu fotografieren, wäre es ein ziemlich schwarz-gelbes Bild geworden. Formell fand da ein Heimspiel von Viktoria Köln statt, in Wahrheit waren die Aachener Fans in deutlicher farblicher und akustischer Überzahl. Überraschend hat die blutjunge Mannschaft ein bisschen Euphorie ausgelöst. Beim Meister kassierten die Aachener mit 2:4 ihre erste Saisonniederlage.