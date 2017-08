Wiedersehen mit alten Bekannten auf dem Tivoli

Aachen.

Und dann gibt es am Wochenende ein Wiedersehen mit Alemannias größten Spielern der Vorsaison. 192 Zentimeter Philipp Gödde und 202 Zentimeter Jannik Löhden wechselten vor der Saison zu RW Oberhausen. Der Ligarivale kommt am Samstag zum Duell am Tivoli, der Einsatz des angeschlagenen Stürmers Gödde ist dabei noch fraglich.