Aachen.

In dieser Klasse muss man vielleicht mehr als in jeder anderen immer mit Überraschungen rechnen. Wer gegen den Abstieg spielt, ist selten mit hoher Wahrscheinlichkeit ein verlässlicher Punktelieferant. Diese Erfahrung machte nun Alemannia Aachen am Dienstagabend im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga West: Vor 4700 Zuschauern kamen die Schwarz-Gelben nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf II.