Aachen - Torwart-Karussell bei der Alemannia: Depta geht, zwei Neue kommen

Aachen.

Am Tivoli wurde am Freitag das Torhüterroulette in Gang gesetzt. Am Morgen gab Alemannia Aachen bekannt, dass Mark Depta den Fußball-Regionalligisten verlassen wird. Der junge Torhüter, der die abgelaufene Saison als Nummer eins beendete, wechselt zu seinem Ausbildungsverein Viktoria Köln. Dafür kommen mit Niklas Jakusch und Leon Tigges zwei neue Gesichter an den Tivoli.