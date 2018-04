Aachen - Tobias Mohr und die ganz schwierige Entscheidung

Aachen.

Natürlich könnte Fuat Kilic Tobias Mohr ein bisschen verstecken bis zum Saisonende. Er könnte ihm in den letzten Spielen nur noch selten Auslauf geben, damit die vielen Scouts unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. So wird es natürlich nicht kommen. Kilic hat den 22-Jährigen nicht so intensiv gefördert, um ihn jetzt auf der Bank zu lassen.