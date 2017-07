Test gegen Frankfurt: Winter führt die Alemannia zukünftig als Kapitän an

Düren/Aachen.

Am Freitagabend endet die kleine Werbetour von Alemannia Aachen durch die Region. Die Partie gegen den FSV Frankfurt wird um 19 Uhr im Jugendstadion der Spielvereinigung Schwarz-Weiß Düren angepfiffen. Für beide Teams ist es der letzte Test, bevor sie am nächsten Wochenende in ihren Regionalligen starten.