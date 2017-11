Aachen - Spruchkammer entscheidet über Strafe für Fuat Kilic

Aachen.

Die Mannschaft hat ein strammes Pensum, in acht Tagen tritt Alemannia Aachen drei Mal an. Trainer Fuat Kilic hat noch einen zusätzlichen Termin, und die Verhandlung vor der Spruchkammer am Mittwochabend in Duisburg ist ein ziemliches wichtiges „Auswärtsspiel“ für ihn.