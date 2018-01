Aachen - Schlechte Nachrichten am Tivoli: Winter und Mohr fallen aus

Aachen. Schlechte Nachrichten von den Außenbahnen am Tivoli: Sowohl Nils Winter als auch Tobias Mohr werden der Alemannia in den nächsten Wochen fehlen.

Alemannias Kapitän Winter zog sich beim Testspiel in Elversberg einen Faserriss zu, wird mindestens vier Wochen pausieren müssen, so Trainer Fuat Kilic.

Auf der anderen Seite laboriert Tobias Mohr unverändert an seinen Oberschenkelproblemen. Der dynamische Verteidiger kam in den letzten beiden Testspielen nicht zum Einsatz, fehlt auch am Samstag gegen Arnoldsweiler. "Wenn wir die Belastung steigern, reagiert seine Muskulatur", sagt Kilic. Statt Teamtraining stehen nun weitere Untersuchungen an.