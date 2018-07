Aachen/Bitburg - Schlechte Erinnerung an Testspiel der Alemannia gegen Eupen

Aachen/Bitburg.

Das dritte Testspiel seines neuen Arbeitgebers wird Manuel Glowacz nicht in guter Erinnerung behalten. Ein bisschen hat das auch damit zu tun, dass sich Alemannia Aachen in Bitburg dem belgischen Erstligisten AS Eupen mit 0:1 geschlagen geben musste; es war die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison.