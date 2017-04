Rückstand gedreht: Alemannia ringt Rödinghausen 4:1 nieder

Nach einer engagierten Leistung hat Alemannia Aachen am Samstag klar 4:1 gegen den SV Rödinghausen gewonnen. Zum Matchwinner avancierte der eingewechselte Joy-Lance Mickels, der mit zwei Treffern maßgeblich am Sieg seiner Mannschaft beteiligt war.

Bei angenehmen Temperaturen und Sonne sahen die 4600 angereisten Zuschauer von Beginn an ein sehr leidenschaftliches Heimteam, das den Gegner früh attackierte und ihm so wenig Raum überließ. Dementsprechend gestaltete sich das Spiel in den ersten Minuten.

Ein Traumtor von Edgar Bernhardt ließ aber zunächst die Gäste jubeln: In der 24. Spielminute knallte der Kirgise das Leder aus etwa 30 Metern in den Winkel. Wer dachte, die Kilic-Elf würde sich davon beeindrucken lassen, der hat sich getäuscht. Mit der gleichen Aggressivität drängten die Kaiserstädter im Anschluss auf den Ausgleich und wurden belohnt. Kurz vor der Halbzeit (43.) brachte Tobias Mohr einen Freistoß vom Strafraumrand präzise auf den Kopf von Jannik Löhden, der keine Mühe hatte, das Leder an Gäste-Keeper Paterok vorbeizuköpfen.

Zweite Halbzeit, gleiches Bild: Die Kilic-Elf ging nach dem Seitenwechsel weiter ein hohes Tempo - zu hoch für die Gäste, wie sich recht schnell herausstellte. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung gelang Joy-Lance Mickels der ersehnte Führungstreffer (58.).

Nach einem Freistoß kam er im Sechzehner frei zum Schuss und verwandelte eiskalt. Philipp Gödde war es dann, der eine Minute danach das Spiel entschied (59.). Bei seinem Treffer sah SV-Schlussmann Paterok nicht besonders gut aus. Einen hohen Ball von Mickels bekam er nicht unter Kontrolle, so dass Gödde den Ball an ihm vorbei in das Tor spitzeln konnte.

Nach dem 3:1 nahmen die Hausherren den Fuß vom Gas und ließen die Gäste mehr am Spiel teilhaben. Dabei kamen jedoch keine nennenswerte Chancen zustande. Sekunden vor Abpfiff setzte sich Mickels dann noch ein persönliches Denkmal, indem er vom Sechzehnerrand den Ball in das rechte untere Toreck schlenzte (91.).

Fuat Kilic kann nach dieser Leistung optimistisch auf die nächsten Aufgaben blicken. Am kommenden Samstag reist die Alemannia zum Abstiegskandidaten aus Ahlen. Die Ahlener gewannen am Samstag 2:0 in Verl.