Matti Fiedler kommt für die Innenverteidgung

Alemannia Aachen hat Matti Fiedler verpflichtet. Der Innenverteidiger trainierte bereits am Montagmorgen am Tivoli mit. Zuletzt spielte der 21-Jährige beim SV Elversberg, war dort gehandicapt durch eine langfristige Schambeinverletzung, die er auskuriert hat. Alemannias Trainer Fuat Kilic kennt Fiedler noch aus gemeinsamen (Spiel-)Tagen aus der Regionalliga Südwest. „Matti ist ein gelernter Innenverteidiger, er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Und er kann uns sofort weiterhelfen“, sagt der 43-Jährige.

Fiedler, der die Nummer 27 erhält, war erst vor kurzem in Aachen. Im Rahmen seines zweiwöchigen Probetrainings bei Fortuna Köln wurde er vergangene Woche auch im Testspiel eingesetzt. Der junge Mann lebt und studiert in Köln, hat zunächst für ein Jahr unterschrieben.

Mit seiner Verpflichtung hat sich die Personalie Peter Hackenberg für Alemannia erledigt. Der Ex-Kapitän hält sich seit Freitag wieder fit bei Alemannia, prüft derzeit einige Angebote. Kilic hatte mit ihm besprochen, dass Aachen zweigleisig fahren will und weitere Abwehralternativen sucht. Die ist nun mit Fiedler gefunden. (pa)