Aachen - Nils Winter und Tobias Mohr vor dem Absprung, neuer Torwartcoach in Sicht

Aachen.

Zu den wichtigeren Utensilien im Urlaubsgepäck zählt das Aufladegerät für das Handy. Fuat Kilic ist zu seinen Eltern in der Türkei geflogen, aber so eine richtige Pause wird das nicht werden. Die Aufgaben nimmt der 45-Jährige auch mit in die kurzen Ferien. Aachens Trainer wird auch in der Ferne weiter an seinem Kader für die nächste Spielzeit feilen.