Aachen.

Bei der ersten Insolvenz vor vier Jahren wurde Infront Sports & Media an Bord geholt: Der neue Vermarkter half dem damaligen Drittligisten Alemannia mit einem Darlehen beim Neustart. Nach vier turbulenten Jahren packt das Unternehmen gerade die Koffer am Tivoli, mit sofortiger Wirkung stellt das Unternehmen die Partnerschaft, die mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens ohnehin endet, am Tivoli ein.