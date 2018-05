Aachen - Nächster Neuzugang für die Alemannia: Redjeb kommt aus Herkenrath

Aachen. Alemannia Aachen hat am Freitagmittag den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Mohamed Redjeb kommt vom aktuellen Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga, TV Herkenrath, und hat am Tivoli einen Vertrag bis 2019 unterschrieben.

„Mit Mohamed haben wir einen jungen Spieler für uns gewinnen können, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der Innenverteidigerposition eingesetzt werden kann. Mohamed bringt neben seiner Physis und Grundschnelligkeit eine gute Spielauffassung mit", wird Trainer Fuat Kilic auf der Website des Vereins zitiert.

In der aktuellen Spielzeit kommt Redjeb auf 19 Einsätze (2 Treffer) für den Spitzenreiter, der in der Mittelrheinliga kurz vor der Meisterschaft steht. Ausgebildet wurde der Aachener Neuzugang beim 1. FC Köln, mit 22 Jahren hat Redjeb bereits 90 Partien in der fünften deutschen Spielklasse (6 Tore) absolviert.



„Alemannia ist ein großer Traditionsverein. Ein Teil dieses Klubs zu werden, macht mich unglaublich stolz. Für mich ist der Wechsel der nächste Schritt in meiner Entwicklung“, sagte Redjeb bei seiner Vorstellung.