Aachen.

In Aachen ist Timo Skrzypski nicht mehr gewesen, seitdem er für Alemannia Aachen beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt hat. Als der Vorgang öffentlich wurde, war der Geschäftsführer schon nicht mehr am Tivoli. Die Polizei hatte dazu geraten, und auch die übrigen Mitarbeiter gingen vorzeitig am Dienstag letzter Woche nach Hause, das Jugendtraining wurde abgesagt.