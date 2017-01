Aachen.

Angefangen hatten sie im Sommer als Partner, die Seite an Seite viele schöne erfolgreiche Monate erleben wollten. Ein paar Monate später steht die Scheidung an. Der Geschäftsführer von Alemannias Hauptsponsor Check2win, Alexander Goy, hat Alemannia Aachen am Dienstag aus „wichtigen Gründen“ fristlos gekündigt.