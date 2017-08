Wegberg-Beeck reist zu schwerer Aufgabe

„In Wuppertal hängen die Trauben sehr, sehr hoch.“ Friedel Henßen, Teamchef des Fußball-Regionalligisten FC Wegberg-Beeck, weiß um die Schwere der Aufgabe, die sein Team am Samstag, 14 Uhr, beim früheren Bundesligisten Wuppertaler SV erwartet und setzt die Chancen auf einen Punktgewinn als nicht sehr hoch an. Zumal mit Joshua Holtby (Muskelfaserriss), Armand Drevina, Nils Kochem und Jonas Klee vier Spieler verletzt fehlen und zudem Ortis Kumanini immer noch in Ghana weilt. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Simon Küppers. Dafür steht Stefan Zabel wieder zwischen den Pfosten.

Das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II, das nach den nächtlichen Regenfällen abgesagt worden war, ist für Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr neu angesetzt. (rau)