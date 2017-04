Sympathiewerte sind für Trainer keine zuverlässigen Begleiter, denn sie sind flüchtig. Wer eben noch das Stadion nach dem Trainer benennen will, fordert nach fünf Niederlagen in Folge vehement seinen unverzüglichen Rauswurf. So tickt der Ergebnissport Fußball, und das weiß Fuat Kilic natürlich auch.