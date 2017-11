Kilic-Eklat: Termin für Spruchkammersitzung steht fest

Aachen. Zumindest der Termin ist schon einmal gefunden. Die Spruchkammer des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes will am Mittwoch, 29. November, ab 19 Uhr gegen Alemannias Trainer Fuat Kilic verhandeln.

Der war beim Spiel gegen Wattenscheid 09 Anfang November mit dem Schiedsrichter und seinem Assistenten mehrfach in Kontakt geraten. In seinem Zusatzbericht beschrieb Spielleiter Jonas Seeland, dass Kilic den Assistenten in den Bauch gekniffen und an der Schulter gepackt habe.

Aachens Trainer bestreitet das. Ursprünglich wollte die Spruchkammer einen Tag früher tagen, der Termin kollidierte jedoch mit Alemannias Pokalspiel in Bergheim. Bei einer Verurteilung droht Kilic eine mehrwöchige Sperre.