Hamm - Kein Fest für Edel-Techniker: Alemannia schlägt Rhynern 2:0

Hamm.

Fuat Kilic war schnell klar, dass er seinen Matchplan anpassen musste, als er am Dienstagnachmittag den Platz in der Arena in Hamm betrat. „Vergesst alles, was wir uns vorgenommen haben“, teilte Alemannias Trainer seinen Spielern vor der Nachholpartie bei Regionalliga-Schlusslicht SV Westfalia Rhynern mit.