Aachen - Joshua Holtby wechselt an den Tivoli

Aachen. An der Krefelder Straße laufen die Planungen für die neue Saison weiter auf Hochtouren. Am Donnerstag hat die Alemannia Joshua Holtby vom FC Wegberg-Beeck verpflichtet. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Tivoli einen Vertrag bis 2019.

