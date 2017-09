Aachen.

Für Alemannias Spieler war es die dritte Einheit an diesem Dienstag: Zweimal trainierten sie am Tivoli, anschließend besuchten sie 90 Minuten lang die Jahreshauptversammlung. Zweifellos ernteten die Profis und ihr Trainer Fuat Kilic den größten Beifall an diesem Abend.