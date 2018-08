Aachen - Geschäftsführer vom Hofe beweist bei Sponsorenakquise Ideenreichtum

Schlussspurt auf dem Weg zu 50.000 Euro

Ein besonderes Spiel ist die Montagspartie auch für die Öcher Investörchen. Die Initiatoren werden beim Spiel den symbolischen Scheck übergeben, mit dem zahlreiche Einzelgönner Trainer Fuat Kilic bei der Zusammensetzung des Kaders helfen wollen. Mehr als 48.000 Euro sind bislang zusammen gekommen. „Danke an die besten Fans der Welt!“ schreiben die Initiatoren – hoffen aber zugleich, dass bis Montagabend die Grenze von 50.000 Euro geknackt werden kann.

Initiatoren der Aktion sind Helmut Jordans, Frank Dressen-Kreitz und Willi Kutsch, allesamt seit etlichen Jahren glühende Alemannia-Fans. Helfen beim Erreichen des Zieles kann man mit einer Überweisung (keine Spende) auf das spezielle Alemannia-Konto bei der Sparkasse Aachen mit der IBAN DE983905000010716106 85 (Zweck: Öcher Investörchen).

Alemannia startet eine besondere Aktion mit der Caritas Aachen. Jedes Tor, das die Alemannia in der Spielzeit schießt, kommt Migranten und Flüchtlingen in der Region zugute. Jeder Fan ist dazu aufgerufen, pro schwarz-gelbem Tor einen frei wählbaren Betrag zu spenden. Am Ende der Saison bekommen die Teilnehmer eine Information, auf welches Konto die Spende überwiesen werden kann. Mitmachen geht ganz einfach über die Aktionskarten, die in der Alemannia-Geschäftsstelle sowie bei der Caritas erhältlich sind. Die Karten gibt es auch online unter www.tore-schiessen.de